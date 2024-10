ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Der Investorentag des Energiekonzerns sei ohne größere Überraschungen geblieben, aber insgesamt beruhigend gewesen, schrieb Analyst Henri Patricot in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Total könne es sich leisten, die Anlegerrendite auch im aktuell schwächeren Umfeld stabil zu halten./ag/edh



