Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen UBM aufgrund von Kürzungen ihrer Schätzungen, insbesondere für die nahe Zukunft, von 28,00 auf 26,00 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Schultes für die Titel des Immobilienentwicklers unverändert beibehalten.

Die Erste Group-Experten sind sich zwar bewusst, dass es einige Zeit dauern kann, bis UBM wieder eine hohe einstellige oder sogar zweistellige Eigenkapitalrendite (ROE) erzielt, halten jedoch die aktuelle Bewertung mit einem Abschlag von rund 43 Prozent gegenüber dem Buchwert für übermäßig pessimistisch, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten jeweils 0,42 Euro für 2026 und 2027, sowie 1,11 Euro für 2028. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 0,20 Euro für 2026 und 2027, sowie auf 0,50 Euro für 2028.

Am Montag notierten die UBM-Titel zuletzt an der Wiener Börse bei 17,20 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

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ger/szk

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