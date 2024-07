NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Franken belassen. Die Mitte August anstehenden Quartalszahlen der Schweizer Großbank dürften einen weiteren Rückgang der operativen Aufwendungen gegenüber dem Jahresauftakt belegen, schrieb Analyst Chris Hallam am Donnerstag in seinem Ausblick. Er bleibt hinsichtlich der Ausschüttungspläne optimistisch, will aber bei der Zahlenvorlage genau auf Aussagen etwa zum Aktienrückkauf achten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 14:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





