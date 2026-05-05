Ferrari Aktie
|279,00EUR
|-10,20EUR
|-3,53%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen und bestätigten Jahreszielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar belassen. "Sehr beruhigend in Anbetracht des Umfeldes", titelte Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dass Ferrari die durch den Iran-Krieg verursachten Störungen habe bewältigen können, indem der Sportwagenbauer Lieferungen in andere Regionen, insbesondere in die USA, vorgezogen habe, spreche Bände über dessen Fähigkeit, Allokationen und Kundenlieferungen extrem kurzfristig anzupassen ? basierend auf einem Auftragsbestand, der bis Ende 2027 reiche./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
283,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
279,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Analysen zu Ferrari N.V.
|14:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|14:18
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|14:09
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|279,75
|-3,27%
