AB InBev Aktie
|67,46EUR
|4,38EUR
|6,94%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dazu beigetragen habe neben dem Volumenanstieg auch der Preismix./rob/tih/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
87,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
67,52 €
|
Abst. Kursziel*:
28,85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
67,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|10:46
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
