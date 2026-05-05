AB InBev Aktie

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

05.05.2026 13:10:04

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dazu beigetragen habe neben dem Volumenanstieg auch der Preismix./rob/tih/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67,52 € 		Abst. Kursziel*:
28,85%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:46 AB InBev Overweight Barclays Capital
09:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:10 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
27.04.26 AB InBev Buy UBS AG
