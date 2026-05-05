FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,30 auf 2,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im April hätten sich die Aktienkurse in den Immobiliensegmenten Einzelhandel und Büros am stärksten entwickelt, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil hätten sich die Refinanzierungskonditionen zuletzt verbessert im Vergleich zum März./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Aroundtown SA
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
2,80 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
2,37 €
Abst. Kursziel*:
18,24%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
2,38 €
Abst. Kursziel aktuell:
17,85%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
KGV*:
-
