Linde Aktie
|422,00EUR
|0,40EUR
|0,09%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der Gasekonzern habe seine Serie übertroffener Gewinnerwartungen je Aktie nun schon auf 29 Quartale ausgedehnt, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Potenzial, was die Schätzungen und Zielsetzungen betrifft - unabhängig von der Entwicklung im Iran./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 15:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 561,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 493,55
|
Abst. Kursziel*:
13,67%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 493,55
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,67%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
12:00
|EQS-News: Linde Earns Dow Jones Best-in-Class and S&P Global Recognition for Sustainability Leadership (EQS Group)
|
01.05.26
|EQS-News: Linde Reports First-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
30.04.26
|Ausblick: Linde stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.04.26
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Second Quarter 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|EQS-News: Ethisphere Names Linde to 2026 World's Most Ethical Companies® List (EQS Group)
|
21.04.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Linde plc
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Linde Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Linde Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Linde Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|421,80
|0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Yara International ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|SAP Buy
|UBS AG
|13:12
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13:08
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:08
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|13:01
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|12:24
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:54
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|11:45
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|11:35
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:31
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11:24
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|11:12
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:46
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|10:45
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:09
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|10:08
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:09
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:09
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.