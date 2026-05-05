NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Manjari Dhar lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, dass das erste Quartal über den Erwartungen gelegen habe. Sie erwähnte vor allem eine starke Bruttomarge und die gute Kostenkontrolle. Besonders erfreulich seien auch die Rückkehr zum Wachstum in der Region Asien-Pazifik und ein stärkeres Abschneiden im Einzelhandel./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:14 / EDT
Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
35,83 €
|
Abst. Kursziel*:
6,06%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
35,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,71%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
