HUGO BOSS Aktie

35,61EUR -0,14EUR -0,39%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 13:20:05

HUGO BOSS Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Manjari Dhar lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, dass das erste Quartal über den Erwartungen gelegen habe. Sie erwähnte vor allem eine starke Bruttomarge und die gute Kostenkontrolle. Besonders erfreulich seien auch die Rückkehr zum Wachstum in der Region Asien-Pazifik und ein stärkeres Abschneiden im Einzelhandel./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
35,83 € 		Abst. Kursziel*:
6,06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
35,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,71%
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

mehr Nachrichten