Apple Aktie
|240,10EUR
|3,25EUR
|1,37%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Das Wachstum der App-Store-Umsätze habe im April um fünf Prozent über dem Vorjahreswert gelegen und währungsbereinigt um vier Prozent, schrieb David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze mit KI-Apps seien ein wichtiger Wachstumstreiber./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 277,04
|
Abst. Kursziel*:
6,84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 280,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,42%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Analysen zu Apple Inc.
|14:59
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
