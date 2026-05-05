National Grid Aktie
|14,84EUR
|-0,11EUR
|-0,74%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Ein erkennbar stärkeres Wachstum rechtfertige für den britischen Stromnetzbetreiber einen Aufschlag gegenüber der historischen Bewertung, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie erwähnte vor diesem Hintergrund auch eine schwache Kursentwicklung seit dem Ausbruch der Iran-Krise. Die Aktie bleibe einer ihrer "Top Picks"./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
12,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
01.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
01.05.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|13:35
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|14,86
|-0,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:09
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|13:35
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:33
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|13:32
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|13:32
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13:31
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13:29
|Santander Halten
|DZ BANK
|13:28
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:24
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|13:20
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Yara International ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|SAP Buy
|UBS AG
|13:12
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13:08
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:08
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|13:01
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|12:24
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:54
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|11:45
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|11:35
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:31
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11:24
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|11:12
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:46
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital