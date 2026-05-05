AB InBev Aktie
|67,34EUR
|4,26EUR
|6,75%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. James Edwardes Jones zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung erleichtert von den guten Zahlen des Brauereikonzerns, da er am Vortag noch seine Bedenken gehabt habe, dass diese den guten Lauf der Aktien im Vorfeld rechtfertigen werden./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
67,52 €
|
Abst. Kursziel*:
17,00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
67,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,32%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:28
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:28
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:28
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,42
|6,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:09
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|13:35
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:33
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|13:32
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|13:32
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13:31
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13:29
|Santander Halten
|DZ BANK
|13:28
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:24
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|13:20
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Yara International ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|SAP Buy
|UBS AG
|13:12
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13:08
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:08
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|13:01
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|12:24
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:54
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|11:45
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|11:35
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:31
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11:24
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|11:12
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:46
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital