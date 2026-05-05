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05.05.2026 13:14:51

SAP SE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach zwei angekündigten Zukäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Obwohl die Preise beider Transaktionen nicht veröffentlicht worden seien, gehe er davon aus, dass der Software-Konzern in diesem Jahr einige Milliarden Euro aus seiner Bilanz abziehen werde, schrieb Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sieht der Analyst die Transaktionen als "klare Stärkung der SAP-Kompetenzen, aber auch als implizite Anerkennung der Herausforderungen der letzten 12 bis 18 Monate in der KI-Entwicklung"./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
149,62 € 		Abst. Kursziel*:
37,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
149,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,83%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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