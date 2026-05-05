Allianz Aktie
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 504 Euro belassen. Michael Huttner beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit den Kreditmärkten und ihren Auswirkungen auf Versicherer. Er betonte, diese hätten 40 Prozent ihres Portfolios in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen investiert. Nach einem Gespräch mit einem Branchen-Fachmann zeigt er sich überzeugt davon, dass Versicherer in der aktuellen Situation am Anleihemarkt an Flexibilität gewinnen. Seine "Top Picks" sind Allianz, Hannover Rück und Admiral Group./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
504,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
381,70 €
|
Abst. Kursziel*:
32,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
381,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,18%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
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09:41
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