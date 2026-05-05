Redcare Pharmacy Aktie
|47,38EUR
|-1,20EUR
|-2,47%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Im April sei die aktive Kundenzahl der Online-Apotheke im Vergleich zum Vormonat um elf Prozent gesunken, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er führt dies auf die Osterferien und reduzierte Marketingausgaben zurück. Das nächste wichtige Event für die Aktie werde am 6. Mai der vollständige Zwischenbericht zum ersten Quartal./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,00 €
|
Abst. Kursziel*:
72,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,18%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Vorstandsposten vakant: Redcare startet Nachfolgesuche - Aktie etwas fester (Dow Jones)
|
28.04.26
|EQS-News: Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus. (EQS Group)
|
28.04.26
|EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: Dirk Brüse to step down as CCO. (EQS Group)
|
28.04.26
|EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus. (EQS Group)
|
28.04.26
|EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy: Dirk Brüse to step down as CCO. (EQS Group)
|
28.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)