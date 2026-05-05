Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Seine Schätzungen für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen lägen beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim Ergebnis je Aktie - jeweils vor Sondereinflüssen - um zwei beziehungsweise drei Prozent unter den Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Mit einer Bestätigung der Jahresziele dürfte der Chemie- und Pharmakonzern die Anleger aber beruhigen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
109,35 €
|
Abst. Kursziel*:
37,17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
109,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,86%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
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04.05.26
|Merck-Aktie etwas fester - Kai Beckmann rückt an die Konzernspitze (dpa-AFX)
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04.05.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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04.05.26
|DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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|Deutsche Bank AG verleiht Merck-Aktie Hold in jüngster Analyse (finanzen.at)
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|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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29.04.26
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29.04.26
|Börse Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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29.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
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