Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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05.05.2026 14:35:28

Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Seine Schätzungen für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen lägen beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim Ergebnis je Aktie - jeweils vor Sondereinflüssen - um zwei beziehungsweise drei Prozent unter den Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Mit einer Bestätigung der Jahresziele dürfte der Chemie- und Pharmakonzern die Anleger aber beruhigen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
109,35 € 		Abst. Kursziel*:
37,17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
109,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,86%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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