SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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05.05.2026 14:31:56

SAP SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Mit der Übernahme von Dremio und Prior Labs stärke der Softwarekonzern sein Daten- sowie KI-Fundament und untermauere die Ambitionen im Bereich der agentenbasierten KI, schrieb Sven Merkt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Potenzial sei beträchtlich, das Umsetzungsrisiko aber hoch, und die Dynamik im Partnerbereich bleibe eine zentrale Frage. Es sei unwahrscheinlich, dass sich finanzielle Vorteile der Transaktionen vor Ablauf mehrerer Jahre bemerkbar machen werden./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
149,52 € 		Abst. Kursziel*:
47,14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
147,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,56%
Analyst Name::
Sven Merkt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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