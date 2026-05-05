AB InBev Aktie

67,34EUR 4,26EUR 6,75%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

05.05.2026 13:28:34

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev nach der Bilanz zum ersten Quartal von 79 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones begründete das höhere Kursziel mit anziehenden Volumina des Bierkonzerns sowie der Erwartung steigender operativer Gewinne (Ebitda). Zum Teil seien diese auch günstigen Wechselkursen geschuldet, so der Experte in einer Studie am Dienstag./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67,52 € 		Abst. Kursziel*:
25,89%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,23%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

