DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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05.05.2026 13:26:59

DocMorris Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Franken belassen. Anders als beim Konkurrenten Redcare habe sich die Zahl aktiver Kunden im April bei den Schweizern auf einem niedrigen Niveau im Vormonatsvergleich verbessert, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Hauptversammlung sollte am 12. Mai das nächste wichtige Ereignis für die Online-Apotheke werden wegen einer Entscheidung über den künftigen Umfang des Engagements des polnischen Pharmahändlers Pelion./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
9,50 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,06 CHF 		Abst. Kursziel*:
34,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,08 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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