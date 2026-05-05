Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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05.05.2026 13:07:59

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Dank vorteilhafter Vergütungsregeln in den USA sei das erste Quartal weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst hob zudem hervor, dass das Mengenwachstum in den USA sich weiter abgeschwächt habe. Investoren könnten das erste Quartal als den Höhepunkt sehen, ergänzte er und sieht aktuell etwas mehr Gründe für Pessimisten als für Optimisten./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:19 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
37,59 € 		Abst. Kursziel*:
-0,51%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
36,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,94%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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