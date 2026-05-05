Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Dank vorteilhafter Vergütungsregeln in den USA sei das erste Quartal weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst hob zudem hervor, dass das Mengenwachstum in den USA sich weiter abgeschwächt habe. Investoren könnten das erste Quartal als den Höhepunkt sehen, ergänzte er und sieht aktuell etwas mehr Gründe für Pessimisten als für Optimisten./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
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Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
37,40 €
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
37,59 €
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Abst. Kursziel*:
-0,51%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
36,69 €
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Abst. Kursziel aktuell:
1,94%
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Analyst Name::
David Adlington
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KGV*:
-
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