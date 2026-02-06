Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei solide gewesen, es sei aber für eine etwas positivere Anlagestory noch zu früh, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
40,86 €
Abst. Kursziel*:
12,58%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
40,97 €
Abst. Kursziel aktuell:
12,28%
Analyst Name::
Falko Friedrichs
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
