06.02.2026 12:32:51

Siemens Healthineers Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei solide gewesen, es sei aber für eine etwas positivere Anlagestory noch zu früh, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40,86 € 		Abst. Kursziel*:
12,58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
40,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,28%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

