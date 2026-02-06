FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei solide gewesen, es sei aber für eine etwas positivere Anlagestory noch zu früh, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.