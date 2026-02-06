Evonik Aktie

14,83EUR 0,18EUR 1,23%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 12:16:19

Evonik Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Die operativen Trends blieben schwach, schrieb Virginie Boucher-Ferte in der am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen des Spezialchemiekonzerns. Die Dividendenkürzung hebe die strukturellen Herausforderungen hervor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,70 € 		Abst. Kursziel*:
-11,56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,34%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten