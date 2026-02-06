Evonik Aktie
|14,83EUR
|0,18EUR
|1,23%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Die operativen Trends blieben schwach, schrieb Virginie Boucher-Ferte in der am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen des Spezialchemiekonzerns. Die Dividendenkürzung hebe die strukturellen Herausforderungen hervor./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,34%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|KORREKTUR: Evonik-Dividende für 2026 wird nochmals niedriger ausfallen (Dow Jones)
|
05.02.26
|ROUNDUP: Evonik senkt Dividende - Hält 2026 Gewinnbelebung für möglich (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Evonik senkt Dividende - Hält 2026 Gewinnbelebung für möglich (dpa-AFX)