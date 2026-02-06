FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Die operativen Trends blieben schwach, schrieb Virginie Boucher-Ferte in der am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen des Spezialchemiekonzerns. Die Dividendenkürzung hebe die strukturellen Herausforderungen hervor./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.