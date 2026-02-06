Vestas Wind Systems A-S Aktie

22,94EUR -0,85EUR -3,57%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

06.02.2026 11:34:20

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Treffen mit der Konzernführung mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Im ersten Halbjahr stünden hohe Anlaufkosten im Offshore-Bereich an, da die ersten beiden Projekte finalisiert würden, schrieb Akash Gupta am Freitag. Die Gewinnmargen dürften 2026 aber steigen, der Windkraftanlagenbauer optimiere die Kostenbasis./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23,37 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
176,40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:34 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
05.02.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
05.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
