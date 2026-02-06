Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Treffen mit der Konzernführung mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Im ersten Halbjahr stünden hohe Anlaufkosten im Offshore-Bereich an, da die ersten beiden Projekte finalisiert würden, schrieb Akash Gupta am Freitag. Die Gewinnmargen dürften 2026 aber steigen, der Windkraftanlagenbauer optimiere die Kostenbasis./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
