BNP Paribas Aktie

92,26EUR 0,15EUR 0,16%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

06.02.2026 12:42:36

BNP Paribas Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Franzosen hätten einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
92,07 € 		Abst. Kursziel*:
3,18%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
92,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,97%
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

