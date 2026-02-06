BMW Aktie

87,34EUR -1,22EUR -1,38%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

06.02.2026 11:30:37

BMW Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pre-Close-Call des Autobauers habe ein operatives Autoergebnis im Schlussquartal deutlich unter der Markterwartung signalisiert, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Neutral
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
87,30 € 		Abst. Kursziel*:
6,53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
87,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,48%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

