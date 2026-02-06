BMW Aktie
|87,34EUR
|-1,22EUR
|-1,38%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pre-Close-Call des Autobauers habe ein operatives Autoergebnis im Schlussquartal deutlich unter der Markterwartung signalisiert, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
