Siemens Healthineers Aktie
|41,02EUR
|-1,32EUR
|-3,12%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Kerngeschäft des Konzerns laufe es recht gut, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend nach den Zahlen des ersten Geschäftsquartals. Der schwächere Diagnostik-Bereich und der Ausblick auf das zweite Quartal hätten jedoch belastet./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40,86 €
|
Abst. Kursziel*:
44,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,01%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
