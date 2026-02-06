Siemens Healthineers Aktie

41,02EUR -1,32EUR -3,12%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

06.02.2026 12:42:18

Siemens Healthineers Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Kerngeschäft des Konzerns laufe es recht gut, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend nach den Zahlen des ersten Geschäftsquartals. Der schwächere Diagnostik-Bereich und der Ausblick auf das zweite Quartal hätten jedoch belastet./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40,86 € 		Abst. Kursziel*:
44,40%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,01%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

