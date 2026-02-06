Airbus Aktie
|190,40EUR
|1,46EUR
|0,77%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Januar-Auslieferungsdaten mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei der Flugzeugbauer diesbezüglich eher schwach ins Jahr gestartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. So seien späte Lieferungen von GFT-Triebwerken bereits thematisiert worden. Der Fokus liege nun auf dem Auslieferungsziel für 2026, das mit den Jahreszahlen für 2025 gegen Mitte Februar genannt werden dürfte./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
215,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
191,46 €
|
Abst. Kursziel*:
12,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
190,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
05.02.26
|Euronext-Handel: CAC 40 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|12:02
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:02
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|190,90
|1,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:03
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Infineon Buy
|Warburg Research
|12:59
|tonies Buy
|Warburg Research
|12:54
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12:53
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:53
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:43
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|12:42
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12:42
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:32
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|12:16
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12:12
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|BBVA Buy
|UBS AG
|11:33
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|11:32
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:31
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|11:30
|BMW Neutral
|UBS AG
|11:09
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11:05
|Stellantis Buy
|UBS AG
|11:03
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:03
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09:31
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:00
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:52
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:52
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:43
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.