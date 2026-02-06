Airbus Aktie

190,40EUR 1,46EUR 0,77%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

06.02.2026 12:02:03

Airbus SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Januar-Auslieferungsdaten mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei der Flugzeugbauer diesbezüglich eher schwach ins Jahr gestartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. So seien späte Lieferungen von GFT-Triebwerken bereits thematisiert worden. Der Fokus liege nun auf dem Auslieferungsziel für 2026, das mit den Jahreszahlen für 2025 gegen Mitte Februar genannt werden dürfte./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
191,46 € 		Abst. Kursziel*:
12,29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
190,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 190,90 1,04% Airbus SE

