Stellantis Aktie
|6,35EUR
|-1,75EUR
|-21,63%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis anlässlich von Restrukturierungslasten in Höhe von 22 Milliarden Euro zunächst mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das zweite Halbjahr seien bei operativem Ergebnis (Ebit) und Free Cashflow schwächer als erwartet, schrieb Philippe Houchois am Freitag. Das Ebit enthalte allerdings eine Sonderbelastung und sei bereinigt eigentlich besser gewesen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,37 €
|
Abst. Kursziel*:
103,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
104,69%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
08:14
|Stellantis shares plunge after taking €22bn charge on EV push (Financial Times)
|
05.02.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Euronext-Handel: CAC 40 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Paris: CAC 40 startet im Plus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
04.02.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|09:31
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|6,31
|-22,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09:31
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:00
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:52
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:52
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:43
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Linde Buy
|UBS AG
|07:18
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|07:17
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|07:17
|Shell Neutral
|UBS AG
|07:08
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets