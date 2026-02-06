FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 185 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Bei den Aufträgen habe der Windkraftkonzern die Erwartungen leicht übertroffen, sie beim Umsatz und bereinigten operativen Ergebnis aber verfehlt, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht der Dänen. Der Ausblick sei leicht enttäuschend./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET





