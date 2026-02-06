Vestas Wind Systems A-S Aktie

22,18EUR -1,61EUR -6,77%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

06.02.2026 13:30:24

Vestas Wind Systems A-S Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 185 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Bei den Aufträgen habe der Windkraftkonzern die Erwartungen leicht übertroffen, sie beim Umsatz und bereinigten operativen Ergebnis aber verfehlt, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht der Dänen. Der Ausblick sei leicht enttäuschend./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
185,00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22,71 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
164,70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
John Kim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

