BMW Aktie

88,32EUR -0,24EUR -0,27%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

06.02.2026 16:44:46

BMW Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Treasury- und IR-Chef Stefan Richmann habe seine Botschaften klar und deutlich kommuniziert, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Schwerpunkt der Ausführungen habe auf den Selbsthilfemaßnahmen des Autobauers gelegen, um den schwierigen Rahmenbedingungen der Branche entgegenzuwirken./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:49 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
88,56 € 		Abst. Kursziel*:
29,86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
88,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,21%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

