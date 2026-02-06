BMW Aktie
|88,32EUR
|-0,24EUR
|-0,27%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Treasury- und IR-Chef Stefan Richmann habe seine Botschaften klar und deutlich kommuniziert, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Schwerpunkt der Ausführungen habe auf den Selbsthilfemaßnahmen des Autobauers gelegen, um den schwierigen Rahmenbedingungen der Branche entgegenzuwirken./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
88,56 €
|
Abst. Kursziel*:
29,86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
88,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,21%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
