Aurubis Aktie

166,80EUR 5,50EUR 3,41%
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

06.02.2026 11:33:25

Aurubis Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach endgültigen Zahlen für das erste Geschäftsquartal und dem jüngst angehobenen Jahresgewinnausblick von 120 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kupferkonzern sei solide ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Daniel Major am Donnerstagabend. Die Projekte zur Gewinnsteigerung liefen zudem nach Plan./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aurubis Neutral
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
170,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
167,10 € 		Abst. Kursziel*:
1,74%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
166,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,92%
Analyst Name::
Daniel Major 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aurubis

