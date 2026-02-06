Aurubis Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach endgültigen Zahlen für das erste Geschäftsquartal und dem jüngst angehobenen Jahresgewinnausblick von 120 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kupferkonzern sei solide ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Daniel Major am Donnerstagabend. Die Projekte zur Gewinnsteigerung liefen zudem nach Plan./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Aurubis
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
170,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
167,10 €
Abst. Kursziel*:
1,74%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
166,80 €
Abst. Kursziel aktuell:
1,92%
Analyst Name::
Daniel Major
KGV*:
-
