LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Charles Pitman-King wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung positiv. Sie dürften die kommerziellen und regulatorischen Aussichten für Asundexian seiner Einschätzung nach erheblich verbessern./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45,65 €
|
Abst. Kursziel*:
9,53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,42%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-