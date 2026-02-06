Novartis Aktie

129,90EUR 0,50EUR 0,39%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
06.02.2026 11:32:13

Novartis Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einem zweiten Blick auf die Resultate des vierten Quartals mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Bereinigt um bestimmte Einmalrabatte in den USA seien die Resultate des Pharmakonzerns solide gewesen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
118,86 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2,41%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
118,94 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,47%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

Analysen zu Novartis AG

05.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Novartis Neutral UBS AG
04.02.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 128,95 -0,35% Novartis AG

