WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einem zweiten Blick auf die Resultate des vierten Quartals mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Bereinigt um bestimmte Einmalrabatte in den USA seien die Resultate des Pharmakonzerns solide gewesen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novartis AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
116,00 CHF
Rating:
Neutral
Kurs*:
118,86 CHF
Abst. Kursziel*:
-2,41%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
118,94 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-2,47%
Matthew Weston
Matthew Weston
