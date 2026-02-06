VINCI Aktie
|132,20EUR
|7,15EUR
|5,72%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
06.02.2026 12:01:13
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern habe das vergangene Jahr stark beendet, schrieb Harishankar Ramamoorthy am Freitag nach den Jahreszahlen der Franzosen./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
