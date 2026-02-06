VINCI Aktie

132,20EUR 7,15EUR 5,72%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

06.02.2026 12:01:13

VINCI Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern habe das vergangene Jahr stark beendet, schrieb Harishankar Ramamoorthy am Freitag nach den Jahreszahlen der Franzosen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
132,15 € 		Abst. Kursziel*:
3,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
132,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

