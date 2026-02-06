HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Tonies nach Zahlen für das Schlussquartal von 10,50 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des starken Umsatzwachstums in allen Regionen sowie der stark gestiegenen operativen Gewinnmarge habe er die Gewinnerwartungen für den Hersteller der Toniesbox angehoben, schrieb Thilo Kleibauer am Freitag./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.