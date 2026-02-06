Siemens Healthineers Aktie
|41,27EUR
|-1,07EUR
|-2,53%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Gespräch mit Managern des Medizintechnikkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel hob in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem leicht rückläufige Auftragseingänge im ersten Quartal hervor. Dies habe aber eine Begründung in hohen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr, die unter dem Einfluss externer Partnerschaften gestanden hätten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41,23 €
|
Abst. Kursziel*:
43,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,96%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:26
|Siemens Healthineers-Aktie schwächelt: Gewinneinbruch sorgt weiter für Zurückhaltung (dpa-AFX)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
13:34
|Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.at)