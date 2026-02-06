Shell Aktie

31,88EUR 0,13EUR 0,41%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

06.02.2026 13:02:38

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Overweight" belassen. Im Fokus stehe vor allem die Kapitalallokation, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27,60 £ 		Abst. Kursziel*:
15,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

