BBVA Aktie

20,27EUR 0,41EUR 2,04%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

06.02.2026 13:29:50

BBVA Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 19,75 Euro auf "Buy" belassen. Ein Feuerwerk habe die Bank nicht gerade abgebrannt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen der Iberer. Der Ausblick auf 2026 enthalte keine Überraschungen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19,75 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,42 € 		Abst. Kursziel*:
-3,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,57%
Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

