Rheinmetall Aktie

1 603,00EUR 5,50EUR 0,34%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

06.02.2026 17:11:46

Rheinmetall Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2175 Euro belassen. Auf Aussagen des Rüstungskonzerns im Rahmen einer Analystenveranstaltung habe es eine Überreaktion der Anleger gegeben, schrieb Afonso Osorio in einer am Studie vom Donnerstag. Dies bringe eine gute Kaufgelegenheit mit sich./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2 175,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 606,50 € 		Abst. Kursziel*:
35,39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 603,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,68%
Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

