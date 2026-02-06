Rheinmetall Aktie
|1 603,00EUR
|5,50EUR
|0,34%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2175 Euro belassen. Auf Aussagen des Rüstungskonzerns im Rahmen einer Analystenveranstaltung habe es eine Überreaktion der Anleger gegeben, schrieb Afonso Osorio in einer am Studie vom Donnerstag. Dies bringe eine gute Kaufgelegenheit mit sich./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2 175,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 606,50 €
|
Abst. Kursziel*:
35,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 603,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,68%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
