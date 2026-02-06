NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Januar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe lediglich 19 Flugzeuge an die Kunden übergeben, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Wert dürfte unter den Erwartungen der Anleger liegen. Damit werde sich der Druck auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr wohl noch erhöhen./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:52 / EST





