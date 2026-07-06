Unilever Aktie
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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3700 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Vergleichsdaten aus dem Vorjahr sollten den Quartals- und Halbjahreszahlen des Konsumgüterherstellers am 28. Juli helfen, schrieb David Hayes am Montag in seinem Ausblick. Er sieht aber weiter Risiken für die mittelfristigen Margen- und Volumenziele./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
46,33 £
|
Abst. Kursziel*:
-17,97%
|
Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
46,30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,92%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
03.07.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
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03.07.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
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01.07.26
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: Wäre eine Unilever-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
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29.06.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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29.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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29.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
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26.06.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
26.06.26
|Unilever explores bid for $4bn supplement maker Thorne (Financial Times)
Analysen zu Unilever PLC
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