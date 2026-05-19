Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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19.05.2026 12:21:03

Unilever Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Insgesamt habe der Konsumgüterhersteller trotz möglichen Gegenwinds von der Konjunktur Zuversicht zum Ausdruck gebracht für die diesjährigen Ziele, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Treffen mit dem Konzern. Zunehmender Gegenwind in den größten Schwellenländer-Märkten von Unilever geben es offenbar noch nicht./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
49,96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
43,02 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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