Unilever Aktie
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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Insgesamt habe der Konsumgüterhersteller trotz möglichen Gegenwinds von der Konjunktur Zuversicht zum Ausdruck gebracht für die diesjährigen Ziele, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Treffen mit dem Konzern. Zunehmender Gegenwind in den größten Schwellenländer-Märkten von Unilever geben es offenbar noch nicht./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
51,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
43,02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tom Sykes
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KGV*:
-
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