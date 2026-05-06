Unilever Aktie
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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Der Ölpreis sei gegenwärtig der größte Einflussfaktor für die Bewertung der Unilever-Aktien, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Differenz des Kassa-Preises für Rohöl zum zwölfmonatigen Durchschnittspreis habe aus historischer Sicht prozentual zweistellig sinkende Schätzungen für die Ergebnisse der Aktie zur Folge gehabt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43,67 £
|
Abst. Kursziel*:
17,93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43,67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,94%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
10:05
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05.05.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
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05.05.26
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01.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
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01.05.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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01.05.26
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Analysen zu Unilever PLC
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Aktien in diesem Artikel
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