Unilever Aktie

52,59EUR -0,94EUR -1,76%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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30.06.2026 13:56:48

Unilever Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Unilever mit einem fairen Aktienwert von 5250 Pence auf "Kaufen" belassen. Entscheidend sei, dass die bereits erfolgte Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts und die vereinbarte Trennung von der Nahrungsmittelsparte den Übergang zu einem dynamischen Haushalts- und Körperpflege-Unternehmen beschleunige, schrieb Axel Herlinghaus am Dienstag. Dies sei im derzeitigen Aktienkurs noch immer nicht angemessen abgebildet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Kaufen
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
45,44 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
45,41 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Unilever PLC 52,59 -1,76% Unilever PLC

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12:09 AB InBev Buy UBS AG
11:23 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:22 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
11:09 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:00 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:59 RELX Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:49 Hermès Outperform Bernstein Research
10:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09:58 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:58 Prosus Buy Deutsche Bank AG
09:57 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:03 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:03 UBM Development Erste Group Bank
09:01 K+S Sell Deutsche Bank AG
08:56 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:56 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:54 Zalando Buy Deutsche Bank AG
08:47 Jungheinrich Buy Warburg Research
08:46 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:44 GSK Underweight Barclays Capital
08:44 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
08:43 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:42 BAT Buy Deutsche Bank AG
08:30 Siemens Hold Deutsche Bank AG
08:27 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08:25 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 adidas Buy Deutsche Bank AG
08:07 Heidelberg Materials Buy UBS AG
08:06 easyJet Neutral UBS AG
07:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Siemens Buy UBS AG
07:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:22 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
06:55 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06:42 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
06:38 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
06:37 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
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