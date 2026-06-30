Unilever Aktie
|52,59EUR
|-0,94EUR
|-1,76%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Unilever mit einem fairen Aktienwert von 5250 Pence auf "Kaufen" belassen. Entscheidend sei, dass die bereits erfolgte Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts und die vereinbarte Trennung von der Nahrungsmittelsparte den Übergang zu einem dynamischen Haushalts- und Körperpflege-Unternehmen beschleunige, schrieb Axel Herlinghaus am Dienstag. Dies sei im derzeitigen Aktienkurs noch immer nicht angemessen abgebildet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Kaufen
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
45,44 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45,41 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
29.06.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
29.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
26.06.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
26.06.26
|Unilever explores bid for $4bn supplement maker Thorne (Financial Times)
|
26.06.26
|Unilever explores bid for $4bn supplement maker Thorne (Financial Times)
|
26.06.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|13:56
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|52,59
|-1,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:45
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|14:09
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|12:09
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:23
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|UBM Development
|Erste Group Bank
|09:01
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:56
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:54
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|08:46
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:44
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:25
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:06
|easyJet Neutral
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:55
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.