Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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10.06.2026 08:10:41

Unilever Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5500 auf 5650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Für Beiersdorf strich er derweil seine Empfehlung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
56,50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42,85 £ 		Abst. Kursziel*:
31,87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43,28 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
30,56%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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