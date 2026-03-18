Unilever Aktie

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WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

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18.03.2026 07:47:54

Unilever Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4200 Pence auf "Underperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Die Wachstumsziele von Unilever seien ambitioniert, vor allem angesichts des Wachstums in den vergangenen zehn Jahren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
42,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 55,42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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