ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Mit einer Abtrennung des Lebensmittelgeschäfts würde sich der Konzernumsatz von Unilever um gut ein Viertel verringern, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Das Umsatz- und Volumenwachstum würde sich hingegen erhöhen. Die operative Profitabilität wiederum würde ohne das Lebensmittelgeschäft sinken./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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