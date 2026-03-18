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WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Mit einer Abtrennung des Lebensmittelgeschäfts würde sich der Konzernumsatz von Unilever um gut ein Viertel verringern, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Das Umsatz- und Volumenwachstum würde sich hingegen erhöhen. Die operative Profitabilität wiederum würde ohne das Lebensmittelgeschäft sinken./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 55,42
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
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KGV*:
-
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