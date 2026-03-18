Unilever Aktie

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WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

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18.03.2026 10:57:46

Unilever Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Mit einer Abtrennung des Lebensmittelgeschäfts würde sich der Konzernumsatz von Unilever um gut ein Viertel verringern, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Das Umsatz- und Volumenwachstum würde sich hingegen erhöhen. Die operative Profitabilität wiederum würde ohne das Lebensmittelgeschäft sinken./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Sell
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44,40 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
$ 55,42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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