ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Analyst Guillaume Delmas verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht zu Gesprächen des Konsumgüterherstellers mit McCormick über eine Zusammenlegung der Lebensmittel-Sparte mit dem US-Gewürzhersteller. Eine Ausgliederung der Sparte und deren umgehende Fusion würde zwar das Umsatz- und Mengenwachstum steigern, aber die operative Marge verwässern./ck/rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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