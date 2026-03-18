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WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Im Bereich Haushalt und Körperpflege favorisiert Pannuti Unilever und L'Oreal./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
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Unternehmen:
Unilever plc
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
57,00 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 55,42
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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