Unilever Aktie

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WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

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25.03.2026 13:14:55

Unilever Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach einem Übernahmeangebot von McCormick für das Unilever-Lebensmittelgeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Da derzeit keine konkreten Angaben zu den finanziellen Details der Transaktion vorlägen, ziehe der Markt voreilige Schlüsse, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei der Ansicht, dass trotz der offensichtlichen Risiken hinsichtlich der Größe und der Umsetzung für beide Seiten Möglichkeiten zur Wertschöpfung bestehen. Beide Unternehmen ergänzten sich sehr gut./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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