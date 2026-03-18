Unilever Aktie

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WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

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18.03.2026 10:04:45

Unilever Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Zukunft von Unilever liege im Geschäft mit Kosmetik- und Pflegeprodukten, nicht im Lebensmittelsegment, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch. Das habe der Konsumgüterhersteller hinreichend klargemacht, so der Experte mit Blick auf einen Medienbericht, dem zufolge Unilever Optionen für die Lebensmittelsparte auslotet./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 55,42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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